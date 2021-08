PC de Apucarana realiza operação contra o tráfico de drogas

Da Redação

A Polícia Civil de Apucarana realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas e duas pessoas foram presas. Maconha, cocaína, crack, munições e até um caderno com anotações foram apreendidos.

Conforme o delegado Marcus Felipe da Rocha, o Denarc de Maringá prestou apoio na ação. Ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 35, foram presos.

O rapaz foi detido no Jardim Aviação, contra ele existiam dois mandos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

Já na casa da mulher, no Residencial Araucária, as investigadores encontraram 800 gramas de maconha, aproximadamente 50 papelotes com cocaína, crack, munições de calibre 38, balança de precisão e até um caderno com anotações do tráfico. Toda a droga estava escondida em um fundo falso no armário da residência.

"Essa ação aconteceu após investigação do setor de narcóticos, essas pessoas podem estar envolvidas com o envio de drogas através dos correios até o minipresídio. Essa droga apreendida é bastante semelhante com a droga que vem entrando no minipresídio, droga esfarelada, a pessoa consegue fazer bolinhas e enviar via correspondência ou até jogar na cobertura do pátio da cadeia", explicou o delegado.

Assista a entrevista:

