PC de Apucarana prende homem que espancou jovem até a morte

A Polícia Civil do Paraná, através o setor de homicídios de Apucarana, cumpriu nesta segunda-feira (18) em Rolândia, um mandado de prisão preventiva contra um jovem de 25 anos suspeito de assassinar Maicon Douglas Ramos Ananias, de 25 anos, que foi espancando no dia 25/09 e faleceu no Hospital da Providência, no dia 29/09.

A Polícia Civil informou que na data do crime a vítima estava Rua Carlos de Carvalho, no Jardim Ponta Grossa, quando foi abordada pelo suspeito que começou as agressões. "O agressor falava “os meus vinte reais! vou te matar!” desferindo vários chutes na vítima, onde testemunhas impediram que o agressor continuasse com a empreitada criminosa. O jovem de 25 anos vai responder pelo crime de homicídio qualificado, onde a pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. Ele continua à disposição da Justiça", informou a polícia.

Ainda nesta segunda, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na Rua Belo Horizonte, também no Jardim Ponta Grossa, com a finalidade de colher mais elementos que possam materializar o crime de homicídio investigado.

Na sequência, o setor de homicídios cumpriu outro mandado de prisão em Apucarana. Um rapaz de 28 anos foi detido por tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 17/09 na Rua nova Ucrânia dentro de um bar, na briga a vítima Fabrício Paulo Terra de 30 anos foi atingido no pescoço por disparo de arma de fogo revólver calibre 38.

A vítima ferida buscou socorro na Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital desta cidade. O revólver foi encontrado e apreendido.