PC de Apucarana encontra munições em casa e homem é preso em flagrante

Munições de espingarda foram apreendidas

Um homem, de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29), em Apucarana, norte do Paraná, pelo crime de porte irregular de munição. O mandado de busca e apreensão foi realizado em uma residência no Núcleo Habitacional Papa Joao Paulo. A investigação foi realizada pela Delegacia de Mulher de Apucarana e a delegada Luana Lopes representou pelo mandado na residência do investigado.

Segundo Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, delegado da 17ª Subdivisão Policial, os investigadores encontraram munições de espingarda calibre 36 na casa do homem. "O investigado possuía essas munições de forma irregular. Diante dessas informações, ele foi trazido à delegacia e autuado em flagrante", informou o delegado.

O homem não tinha o registrado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), segundo o delegado. A denúncia contra o morador era de que ele teria uma arma de fogo, mas só foram encontradas as munições no local.

As munições foram apreendidas e encaminhadas à delegacia.

