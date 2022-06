PC de Apucarana divulga imagens de suspeito de roubos; veja

Da Redação

A Polícia Civil de Apucarana, através do delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha divulgou imagens de um homem suspeito de roubar uma caminhonete Hilux no último dia 6.

"Os investigadores tomaram conhecimento do roubo e começaram as investigações para identificar, qualificar o autor. Ele já estava sabendo o que iria levar, sua intenção era roubar a caminhonete. Ele entrou na loja e rendeu duas mulheres. Ele roubou os celulares das duas e na sequência já pediu a chave, já sabia que a caminhonete pertencia a dona. Analisamos as imagens e acreditamos que ele seja uma das pessoas envolvidas no roubo e em outros casos que aconteceram na cidade e região. Temos boas imagens, foi possível identificar que ele tem uma tatuagem no pescoço, mas não conseguimos qualificar, identificar ele, então pedimos ajuda da população", disse o delegado.

Para denúncias basta ligar no (43) 3420-6700, telefone da delegacia ou (43) 9-96049816 WhatsApp denúncia da Polícia Civil, ou 181 também disque-denúncia. "Quem tiver alguma informação, basta denunciar através desses números, um nome, apelido, endereço, qualquer informação que nos ajude a identificar esse homem e fazer com que ele responda pelo crime", explica.

O roubo:



Um assalto foi registrado na manhã de segunda-feira (6), em uma loja na Rua Cristiano Kussmaul no Jardim Interlagos em Apucarana. Um ladrão armado invadiu uma loja, rendeu a proprietária e fugiu levando uma caminhonete modelo Hilux. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Conforme a PM, o veículo possui rastreador e bloqueador, a vítima entrou em contato com a seguradora que acionou o bloqueio. A Hilux foi encontrada na Rua Bom Sucesso, na Vila São Carlos.

Equipes da polícia estão pelo endereço tentando encontrar o criminoso que provavelmente fugiu a pé pelo bairro. Informações podem ser repassadas através do 190.