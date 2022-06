PC de Apucarana dá apoio à operação contra o tráfico de drogas no PR

Da Redação

Investigações iniciaram em abril de 2022, a partir da apreensão de 191 kg de maconha em Pérola

Policiais Civis dos municípios de Altônia e Pérola, na região oeste do Paraná, com apoio de Policiais Civis da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, na região norte do estado, deflagraram na manhã desta sexta-feira, 10, a Operação Japinha. O trabalho visa reprimir o tráfico de drogas intermunicipal da maconha que sai de Altônia com destino final ao centro e norte do Paraná.

Com base nas investigações da Polícia Civil (PC), a Justiça Estadual de Pérola expediu 04 mandados de busca e apreensão e 04 de prisão preventiva. Foram presos em Altônia, um homem de 31 anos e duas mulheres de 32 anos. Um dos integrantes da organização criminosa de 27 anos, da cidade de Apucarana, não foi encontrado em casa.

De acordo com o delegado de Apucarana Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o alvo de Apucarana é considerado foragido e deve ser investigado por outro crime, além de tráfico.



"A Polícia Civil de Pérola solicitou apoio operacional para cumprimento de um mandado contra um alvo da investigação em Apucarana. Nas primeiras horas da manhã, nossos investigadores foram até o local para dar cumprimento ao mandado, porém, não encontraram o rapaz no endereço e foram informados de que ele teria viajado na noite anterior. Porém, durante a diligência no local, foi encontrada uma quantidade significativa de anabolizantes, caracterizando uma possível venda do produto. Este medicamentos foram apreendidos e relatamos a situação à delegacia de Pérola onde teve início a investigação. Agora, um inquérito policial será instaurado em Apucarana para apurar a posse desse tipo de produto. O alvo agora é considerado foragido., explicou o delegado.

fonte: Reprodução / Polícia Civil Anabolizantes encontrados em Apucarana durante diligências da operação

As investigações iniciaram-se em abril de 2022, a partir da apreensão de 191 kg de maconha em Pérola, pela Polícia Militar. Durante a operação desta sexta-feira, foram apreendidos celulares, notebook e dois veículos.