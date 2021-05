PC de Apucarana cumpre 11 mandados de prisão e apreensão

Continua após publicidade

A Polícia Civil de Apucarana realizou nesta segunda-feira (10), uma operação e cumpriu mandados de busca e de prisão na Cidade Alta. No total, conforme a equipe, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

Além disso, dois investigados foram presos durante as diligências em decorrência do cumprimento dos mandados de prisão. Conforme a PC, as diligências têm por objetivo prosseguir com as investigações para apurar os crimes de furto qualificado e extorsão.

Os presos foram encaminhados para o mini presídio de Apucarana.