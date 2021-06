PC de Apucarana apreende R$ 25 mil, dólares e revólver

Continua após publicidade

A Polícia Civil de Apucarana apreendeu na tarde desta quarta-feira (2), cerca de R$ 25 mil reais além de dólares e um revólver calibre 38 e munições, durante operação de combate ao tráfico.

De acordo com o investigador Nivaldo Falleiros, mandados de busca foram cumpridos na região do Residencial Monte Sião e Residencial Orlando Bacarin.

De acordo com a polícia, o dinheiro apreendido seria do tráfico de drogas. Foram apreendidos no total R$25 mil reais, além de US$ 202 dólares.

"Foram três meses de investigação e conseguimos os mandados de busca e apreensão. A investigação começou para combater o tráfico de drogas e hoje essa operação com essa bom resultado", explica o investigador.

Um homem de 34 anos foi preso. A Polícia Civil também apreendeu objetos de procedência duvidosa.

Foto por TNOnline