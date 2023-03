PC de Apucarana apreende drogas e prende suspeitos de homicídio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil de Apucarana, norte do Paraná, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em casas localizadas na Vila Rural Nova Ukrânia. Drogas, celulares que podem ter imagens de um assassinato, e um caderno com anotações que seriam do tráfico de drogas, foram apreendidos. Quatro pessoas foram presas.

continua após publicidade .

Conforme o delegado adjunto André Garcia, após a morte de Gilmar Domingues Bueno, de 52 anos, ocorrida em 10/2, a Polícia Civil começou a investigação do crime e descobriu que algumas pessoas teriam imagens do assassinato.

"As investigações começaram após a morte, sabemos que existem imagens desse crime, e tivemos conhecimento que essas pessoas queriam apagar essas imagens. Celulares foram apreendidos e vão ser encaminhados para perícia", explicou o delegado.

continua após publicidade .

Durante a operação, os policiais apreenderam pinos com cocaína, maconha, além de um caderno com anotações que seriam do tráfico. No total, quatro pessoas foram presas. Existe a suspeita que o grupo seria uma organização criminosa que atua no bairro. "Temos conhecimento também que o local é um ponto de tráfico de drogas. Agora vamos apurar o envolvimento dos suspeitos no assassinato e com o tráfico de drogas", disse o delegado.

De acordo com o investigador Roberto Francisco, três homens e uma mulher foram detidos. "A Polícia Civil investiga um homicídio naquela localidade, solicitamos mandados de busca e apreensão para colher materiais, elementos que possam a levar a autoria desse crime. Durante a ação, com auxílio do cão, conseguimos localizar toda a droga. Agora eles serão ouvidos e as investigações continuam", detalha.

O assassinato:

Um homem foi assassinado a tiros em Apucarana. O corpo dele foi encontrado na manhã do dia 10/1, na Vila Rural Nova Ukrânia, às margens da Rua Maynard. Uma pessoa que passava pelo endereço encontrou a vítima caída e chamou a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

A princípio, pelo menos três tiros atingiram o homem, que seria morador daquela região. O crime provavelmente aconteceu durante a madrugada, pois de acordo com a polícia, o corpo estava rígido.





Siga o TNOnline no Google News