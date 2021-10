Da Redação

PC cumpre mandados e prende dois homens por roubos

A Polícia Civil de Apucarana prendeu na manhã desta quinta-feira (21), dois homens que teriam envolvimento em roubos que aconteceram na cidade. Os suspeitos foram presos no Residencial Sumatra.

De acordo com a polícia, um smartphone foi recuperado e em outro endereço foram localizadas munições. Um dos criminosos, no momento da prisão, fugiu pelo telhado da residência e está foragido.

De acordo com a policia, no início do mês de setembro houve uma sequência de roubos em Apucarana em estabelecimentos comerciais e empresas. Os suspeitos usavam arma de fogo e uma motocicleta para cometer os crimes.