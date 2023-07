PC confirma lança-perfume em encomenda que explodiu nos Correios

A Polícia Civil de Apucarana, norte do Paraná, confirmou que a explosão registrada no Centro de Distribuição Domiciliar (CCD), dos Correios, na Avenida Pirapó, na Barra Funda, na manhã desta segunda-feira (17), ocorreu devido a lança-perfume, uma droga em forma de solvente inalante. Dois funcionários ficaram feridos.

O delegado André Garcia conversou com a equipe do TnOnline e explicou que os frascos de vidro que continham a substância quebraram, provocando a explosão. Vale destacar que o material é declarado como droga ilícita.

Ainda segundo Garcia, o lança-perfume havia entrado na cidade. Portanto, uma investigação será feita para apurar quem emitiu a encomenda e quem seria o destinatário. A PM informou que a correspondência veio do Rio de Janeiro e teria como destinatário um morador do Núcleo João Paulo, em Apucarana.

"Inicialmente, a ocorrência chegou para a polícia como uma carta-bomba. No local, constatamos uma caixa, vinda do Rio de Janeiro, com vários vasilhames, a princípio de lança-perfume. O material teria entrado em atrito e explodiu, atingindo uma vidraça e os estilhaços feriram as mãos de dois trabalhadores. O local foi isolado, os objetos apreendidos e levados para delegacia e na sequência, a polícia deverá identificar o morador para onde a encomenda seria entregue", disse o soldado Silva, do 10º BPM.

O TnOnline também conversou com o capitão do Corpo de Bombeiros, Antônio Mendes Vieira Junior, que deu mais detalhes sobre a ocorrência.

“Em princípio, não é um agente inflamável e também não há nenhum tipo de artefato que pudesse ter gerado a explosão. A gente acredita na teoria de que tenha sido uma expansão gasosa. Provavelmente, um desses vidros tenha se quebrado dentro da encomenda e o líquido acabou vazando, vindo a vaporizar e, aí, durante a movimentação, acabou aumentando a pressão interna, o que gerou explosão, com projeção de cacos de vidros para todos os lados”, explicou o capitão.

As vítimas da explosão sofreram cortes nas mãos e foram encaminhados para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apenas com ferimentos leves. Como o incidente ocorreu dentro de um órgão federal, a Polícia Federal (PF), de Londrina, foi acionada.

