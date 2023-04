PC aguarda exame para identificar corpo encontrado no Parque da Raposa

Da Redação

Bombeiros foram acionados para retirar corpo da represa

O corpo encontrado boiando na represa do Parque da Raposa, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (12), ainda não foi identificado.

Segundo o delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, a polícia aguarda o resultado do laudo da causa da morte, além do exame papiloscópico, que examina as impressões digitais, para descobrir quem é a pessoa e dar sequência nas investigações.

No local, surgiu a suspeita de que o homem poderia ter sido vítima de um crime e o corpo desovado na represa. Informação que ainda não foi confirmada pela polícia que investiga o caso.

O que se sabe até o momento que a vítima é um homem. E quando foi encontrado estava vestido com uma camiseta vermelha.



Foi um morador daquela região visualizou o corpo boiando na represa e acionou a Polícia Militar (PM). Os bombeiros também foram chamados para retirar o cadáver do local.





