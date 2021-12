Pavimentação chega à rua do Jardim Ponta Grossa

Da Redação

Uma antiga reivindicação dos moradores da rua que dá acesso às “residências da rede ferroviária”, no Jardim Ponta Grossa, foi atendida pela Prefeitura de Apucarana. Após alguns dias de trabalho visando abertura e limpeza do leito com obras de terraplanagem, a empreiteira licitada executou nesta sexta-feira (7) a capa asfáltica, abrangendo uma área de 2.175 metros quadrados.

O investimento, autorizado pelo prefeito Júnior da Femac, integra um pacote de urbanização de pequenos trechos ainda não asfaltados. “Estamos com isso chegando próximos de não ter mais nenhuma rua sem pavimentação asfáltica na área urbana de Apucarana. Um marco na história da cidade”, destaca o prefeito que tem acompanhado de perto todas as frentes de trabalho em execução.

De acordo com a secretária de Obras, Ângela Stoian Penharbel, o investimento na obra do Jardim Ponta Grossa é na ordem de R$128.297,73. “Esta rua fica localizada nas proximidades da capela mortuária do bairro, margeando as residências junto à linha férrea e, além da pavimentação asfáltica, o serviço executado compreende construção de meio-fio e drenagem com plantio de grama”, detalha a secretária.

O pacote de obras em andamento atende 10 trechos em diversos bairros de Apucarana, totalizando 24.135 metros quadrados de pavimentação. Investimento global da administração municipal é na ordem de R$2,5 milhões e, além do Jardim Ponta Grossa, também urbaniza ruas do Núcleo Michel Soni (Recanto do Lago), jardins Morada do Sol e Esperança, Bom Retiro, Villagio di Roma, Vila Regina e Estrada do Ibirité, junto ao parque industrial do Distrito de Pirapó, nas imediações do posto de combustível Catarina.