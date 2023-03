Paulo Vital visita obras do novo Pronto Socorro do Providência

Da Redação

O vice-prefeito esteve acompanhado da diretora-geral do Providência, Irmã Geovana Ramos

O Pronto Socorro do Hospital da Providência está passando por uma reforma completa, em Apucarana. A obra, orçada ao custo de R$2,2 milhões com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foi iniciada em novembro, com prazo de 180 dias para conclusão, e encontra-se em fase adiantada, com previsão de entrega para maio.

Ao lado da diretora-geral do Providência, Irmã Geovana Ramos, o vice-prefeito Paulo Vital percorreu, nesta terça-feira (07), todos setores no novo pronto socorro. "Com certeza essa nova estrutura irá garantir mais conforto e privacidade aos pacientes de urgência, emergência e ambulatoriais. Os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, terão mais segurança e qualidade nos serviços prestados”, avaliou Vital, enaltecendo a atuação do deputado federal Beto Preto, que garantiu esta conquista.

Conforme assegura a diretora geral do Hospital da Providência, a nova estrutura no setor de urgência e emergência, irá gerar também maior capacidade de atendimento. “Manifestamos mais uma vez, os nossos agradecimentos ao ex-secretário de saúde e atual deputado federal Beto Preto, que foi o primeiro apoiador deste projeto”, destacou a irmã Geovana Ramos, acrescentando que esta é uma atenção especial aos que mais necessitam deste atendimento de extrema prioridade, em Apucarana e em todo o Vale do Ivaí.

Ainda de acordo com a diretora do Providência, a obra contempla também um aumento significativo da área total do Pronto Socorro, com novas entradas para as ambulâncias e para a sala de espera. “A entrada de ambulâncias dará acesso direto às salas de emergência, permitindo maior agilidade no atendimento”, informou.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

