Paulo Vital prioriza educação e desenvolvimento econômico

Da Redação

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD)

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD), tem se desdobrado em duas estratégias de campanha em busca de votos para ocupar uma cadeira de deputado estadual. De um lado, ele prioriza uma campanha “olho no olho” pela periferia, apelando à necessidade de as pessoas fazem o chamado voto útil. Para ele, só com deputados eleitos na própria cidade fortalecem sua representatividade política. “Apucarana precisa estar no centro das discussões políticas e isso só se consegue com deputados daqui”, diz. De outro lado, ao falar com formadores de opinião, Vital prioriza a educação e o desenvolvimento econômico como bandeiras para um mandato.

continua após publicidade .

Vital está numa rotina diária de campanha a deputado estadual das 7 da manhã até às 11 da noite. De manhã, ele geralmente fala com trabalhadores e empresários em visitas às empresas. Já fez mais de 200 visitas. No final da tarde e à noite, tem realizado reuniões e caminhadas pelos bairros, quando procura o contato direto com os eleitores. “Desde quando começamos a caminhada política para a campanha a prefeito do Beto Preto, a gente tem como prioridade trabalhar do bairro para o centro. No sentido de estar com as pessoas, ouvir as pessoas, poder falar olhando nos olhos”, explica. Para ele, nesse momento final de campanha, “hora de definição”, é preciso reforçar para os eleitores a importância de se votar em candidatos da própria cidade. “Temos que votar em gente daqui, compromissada com nossas demandas. Gente que quer, de fato, colocar Apucarana no centro das discussões e das decisões políticas do Estado. Então precisamos de deputado daqui em Brasilia e em Curitiba”, afirma, referindo-se a deputados federais e estaduais.

Além de apelar ao voto útil, Vital explica que suas duas prioridades para o mandato de deputado são a educação e a luta para melhorar a competividade das empresas, como forma de estimular a geração de emprego e renda na cidade e região. “Educação é base de tudo e queremos levar para o estado o modelo que coloca Apucarana em situação de destaque”, afirma.

continua após publicidade .

Nesse aspecto, uma prioridade seria a educação integral para as escolas de 5º ao 9º anos. Outra bandeira no segmento, é a luta por investimentos nas universidades públicas locais, como a Unespar e UTFPR, a luta para implantar o Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Apucarana, e a criação de novos cursos superiores nas instituições públicas locais.

“E isso depende muito de representatividade política local”, reitera. Ele cita como exemplo quando Apucarana perdeu o curso de medicina, em 2016. “Estava tudo certo, o projeto bem articulado para trazermos para a cidade um curso de Medicina. Mas o curso acabou indo para outra cidade por conta da força política maior. Por isso precisamos ter deputados daqui” - Paulo Vital, candidato - Paulo Vital, candidato

Para a geração de emprego e renda, outra prioridade em seu plano político Vital diz que estado precisa debater e alterar o regime de substituição tributária. Para ele, por conta das práticas tributárias, as empresas paranaenses perdem competitividade no mercado, quando enfrentam empresas de estados vizinhos, como Santa Catarina e São Paulo. “Nossas empresas locais e regionais estão perdendo competitividade. E sem mexer nisso, não tem como avançarmos na geração de emprego e renda”.



continua após publicidade .

Siga o TNOnline no Google News