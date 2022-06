Patrulha Rural faz prisão de homem com mandado expedido em Iretama

Da Redação

A equipe da Patrulha Rural do 10º Batalhão de Polícia Militar, de Apucarana, localizou ontem um homem, de 30 anos, que tinha mandado de prisão expedido pela justiça de Iretama, no Noroeste do estado.

O homem foi abordado na estrada do Barreiro, próximo ao Parque da Redenção, em Apucarana. A equipe da Polícia Militar fazia o patrulhamento de rotina pela região quando visualizou o homem, em atitude suspeita, e fez a abordagem.

Na revista pessoal, não havia nada de irregular em posse do suspeito. No entanto, ao fazer a checagem ao sistema, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Iretama devido a um crime ocorrido naquela cidade.

A Patrulha Rural deu voz de prisão ao homem e o encaminhou para a 17ª. Subdivisão Policial para as providências legais.