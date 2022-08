Pato parou o trânsito em Avenida movimentada de Apucarana; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nas imagens é possível ver o animalzinho tentando atravessar a pista em meio ao trânsito de veículos

Imagens curiosas de um pato atravessando uma movimentada Avenida em Apucarana, no norte do Paraná, estão circulando em grupos de mensagens e viralizando na internet. O simpático bichinho foi flagrado por um motorista, não identificado, que passava com o veículo e fez as imagens. O flagrante aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira, nesta quinta-feira, 04.

continua após publicidade .

Nas imagens é possível ver o animalzinho tentando atravessar a pista em meio ao trânsito de veículos. Um motociclista chega a parar ao lado do pato, mas em seguida, segue viagem. Outros veículos também começam a se aproximar reduzindo a velocidade, enquanto o bichinho, perdido, tenta concluir a sua travessia.

Ainda não se sabe se o pato pertence a algum morador da região e como ele teria ido para no meio do trânsito de uma das principais avenidas da cidade.

continua após publicidade .

Assista o flagrante:

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News