Pastoral distribui mudas e recolhe óleo de cozinha e lixo eletrônico

No mesmo dia será feito a coleta de eletrônicos e também óleo de cozinha usado.

A Pastoral do Meio Ambiente, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Apucarana, promove a entrega de mudas no dia 18 de março.

O cadastro pode ser feito até o dia 14/03 clicando AQUI.

De acordo com o coordenador da pastoral do Meio Ambiente Amauri Henrique Rosina, terão mudas de: oiti, quaresmeira, cerejeira, hibisco, pitanga, cereja silvestre, araucária e mexerica.

As mudas deverão ser retiradas, no estacionamento da paróquia das 9h às 13h30. Cada morador poderá escolher até três mudas.

“Em 2022 distribuímos aproximadamente 1.150 mudas. A última distribuição aconteceu em setembro, e doamos pouco mais de 320 mudas. Para março as entregas vão variar entre 150 a 320 mudas. A entrega vai depender da quantidade de cadastros realizados. ”, explicou o coordenador.

Diversos equipamentos eletrônicos fazem parte do nosso dia a dia e são considerados itens básicos de sobrevivência. Com o tempo, eles ficam ultrapassados ou apresentam defeito e o destino, quase sempre, é o lixo.

A preservação do meio ambiente se dá através de pequenas atitudes diárias que fazem a diferença, uma delas é o descarte correto do lixo.



Outro elemento também muito usado por nós é o óleo de cozinha, que quando descartado nas ruas, jardins ou na rede de esgoto pode causar diversos problemas à natureza. Um litro de óleo pode contaminar até 1.000.000 litros de água potável. Por isso é necessário e importante o descarte correto.

