Pastoral de Apucarana se destaca em ações ambientais; veja

A Pastoral do Meio Ambiente da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima de Apucarana, vem chamando a atenção pelo trabalho que realiza no município. As ações, que foram destaque até no Vaticano, garantem a destinação correta de produtos de alto potencial poluidor: óleo e eletrônicos.

Os voluntários da pastoral percorrem as ruas para arrecadar óleo de cozinha usado e, em uma parceria com a Cooperativa dos Catadores de Apucarana (Cocap) também dão destinação correta aos eletrônicos.

Para Amauri Henrique Rosina, coordenador da pastoral criada há dois anos, as ações respondem ao chamado do Papa Francisco, que em uma carta faz um apelo à unificação global das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. “Em setembro de 2020, convidamos a comunidade a separar e a descartar corretamente o óleo de cozinha e foram recolhidos mais de 1.000 litros deixando de contaminar 1 bilhão de litros de água”, conta Amauri.

Além de atuar na reciclagem, a pastoral também criou um viveiro. “Distribuímos várias mudas a moradores do bairro para que plantem em seus quintais e também plantamos essas mudas em lugares estratégicos do bairro”, explica.

Dentro da proposta de modificar o bairro em uma ação coordenada pela fé, a pastoral também implantou uma trilha de Nossa Senhora de Fátima. Localizada nos fundos da igreja do bairro, o trajeto leva os visitantes a uma gruta com a padroeira da paroquia, além de placas com as seis aparições de Maria em Fátima. No espaço também existem várias árvores frutíferas. “A gruta de Nossa Senhora de Fátima tem o objetivo de acolher adolescentes, jovens e demais grupos que se interessante, em fazer um momento de espiritualidade, rezar o terço nesse local abençoado, finaliza Amauri.

