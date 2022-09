Pastoral de Apucarana promove coleta de eletrônicos e distribui mudas

Da Redação

A Coleta de Eletrônicos e a distribuição de mudas aconteces no dia 24 de setembro

A Pastoral do Meio Ambiente, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Apucarana, promove no dia 24 de setembro, das 9 às 14 horas, a Coleta de Eletrônico. As paróquias participantes da atividade são a Cristo Rei, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Imaculado Coração de Maria e Santuário São José. Podem ser entregues todos os objetos que podem ser ligados na tomada.

Além da coleta, serão distribuídas 200 mudas de árvores para a população. Conforme Amauri Henrique Rosina, coordenador da Pastoral do Meio Ambiente, em seis edições e em três anos de projeto foram entregues cerca de 1.100 mudas de diversas espécies de árvores. Nesta edição, em parceria com a Secretaria de Agricultura de Apucarana, serão doadas mudas de quaresmeira, oiti e o hibisco, além de árvores como mexeriquinha, jamelão, cerejeiras, araucárias e pitanga, que são plantadas pela pastoral.

O cadastro para quem quiser uma muda pode ser realizado até o dia 18 de setembro e as plantas devem ser retiradas no dia 24, no estacionamento novo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, das 9 às 14 horas. "O público alvo está sendo diferenciado e tem um dinâmica diferente em cada edição. A gente vem fazendo esse trabalho e vem aumentando a procura das pessoas interessadas em plantar árvores a cada edição", comenta.

