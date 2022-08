Pastor Othoniel cede nome ao novo CRAS do “Dom Romeu”

Da Redação

O novo CRAS irá funcionar a partir de setembro no Dom Romeu

Por meio da Lei Municipal 066/2022, recém aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e sancionada nesta terça-feira (23) pelo prefeito Junior da Femac, o Pastor Othoniel Gonçalves (in memorian) será homenageado, passando a nominar o novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, justifica a homenagem ao Pastor Othoniel Gonçalves, pela sua trajetória em Apucarana e Arapongas na evangelização, na cultura, educação e esportes. “Othoniel tinha 56 anos de trajetória pastoral, sendo ligado nos últimos anos à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Infelizmente, ele foi mais uma vítima da Covid-19, tendo falecido em abril de 2021, poucos dias após perder sua esposa Cleri Gonçalves, também pela Covid”, lembrou o prefeito.

Conforme destaca Junior da Femac, o Pastor Othoniel era muito próximo da gestão e do grupo político, tendo atuado em várias funções na educação e junto ao gabinete desde 2013, com Beto Preto, e depois na sua gestão, como secretário de assuntos estratégicos. “Era um homem de muita sabedoria e mansidão. Foi um grande conselheiro. Tinha a palavra certa, na hora certa. Como pastor, levou a palavra de Deus incansavelmente, sempre lembrando que somos filhos e filhas do mesmo pai. Na vida pública, em todas as funções que exerceu, trabalhou para diminuir as diferenças e ajudar os que mais precisavam”, resumiu o prefeito.

Othoniel Gonçalves foi professor de Sociologia, História e Filosofia. Exerceu dois mandatos de vereador e também foi secretário de educação, cultura e esportes em Arapongas, onde foi ainda diretor do Colégio Evangélico.

O novo CRAS irá funcionar a partir de setembro no Dom Romeu. A estrutura pública presta atendimento à população em vulnerabilidade social onde são oferecidos os serviços de Assistência Social. No local as pessoas podem fazer o Cadastro Único; ter orientação sobre os benefícios sociais; orientação sobre seus direitos; pedir apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos; fortalecer a convivência com a família e com a comunidade; ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social; apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica; orientação sobre outros serviços públicos. O CRAS é um direito do cidadão gratuito e mantido pela Prefeitura e pelo Governo Federal.

