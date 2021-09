“Passe livre” para gestantes em Apucarana; entenda

Da Redação

As gestantes de Apucarana atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através da Casa da Gestante, e pela rede particular terão acesso à gratuidade no transporte coletivo de passageiros a partir da desta quinta-feira (2).

continua após publicidade .

A coordenadora da Casa da Gestante, enfermeira obstétrica Maria Aparecida das Neves (Cidinha), estima que torno de 700 das 1,5 mil mulheres que realizam o pré-natal na rede pública municipal irão se beneficiar do passe livre das gestantes.

Confira a entrevista e saiba como participar do projeto.

continua após publicidade .