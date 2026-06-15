Passagens de ônibus que ligam Apucarana à região ficam mais caras; veja os novos valores
Reajuste de 5,14% afeta passageiros que viajam de Apucarana para cidades da região
Quem depende do transporte intermunicipal para trabalhar, estudar ou realizar atendimentos médicos em cidades da região precisará preparar o bolso. As tarifas dos ônibus metropolitanos do interior do Paraná ficaram mais caras a partir desta segunda-feira (15), após reajuste de 5,14% autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).
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Para os passageiros de Apucarana, as viagens para Rolândia passam a custar R$ 7,50 e para Mandaguari R$ 7,10. O reajuste também atinge outras linhas regionais, como o trecho entre Arapongas e Astorga, que sobe para R$ 7,35.
A revisão anual das tarifas foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agepar após solicitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), responsável pela gestão do transporte rodoviário comercial no Estado.
Segundo a agência reguladora, o percentual foi calculado com base na atualização dos custos operacionais do sistema, incluindo o aumento no preço do óleo diesel e o reajuste salarial concedido aos trabalhadores do setor em maio deste ano.
Com a atualização, o valor mínimo das passagens metropolitanas passa a ser de R$ 6,50.
Principais tarifas da região
Confira alguns dos novos valores que passam a vigorar nas linhas utilizadas por moradores de Apucarana e cidades vizinhas:
- Apucarana – Rolândia: R$ 7,50
- Apucarana – Mandaguari: R$ 7,10
- Londrina – Rolândia: R$ 6,90
- Londrina – Jataizinho: R$ 6,90
- Londrina – Assaí: R$ 9,55
- Londrina – Bela Vista do Paraíso: R$ 9,90
- Londrina – Sertanópolis: R$ 10,25
- Maringá – Mandaguari: R$ 7,20
- Maringá – Marialva: R$ 6,50
- Maringá – Mandaguaçu: R$ 6,90
- Iguaraçu – Maringá: R$ 7,25
- Astorga – Maringá: R$ 10,65
- Astorga – Iguaraçu: R$ 6,85
- Arapongas – Astorga: R$ 7,35
- Santa Fé – Iguaraçu: R$ 6,90
O reajuste afeta principalmente trabalhadores, estudantes e pacientes que utilizam diariamente as linhas metropolitanas para se deslocar entre municípios da região Norte e Noroeste do Paraná.
As tarifas divulgadas pela Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial já incluem os custos operacionais previstos para a manutenção do sistema e, nos trechos em que há cobrança integrada, também contemplam o valor do pedágio.