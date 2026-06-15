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TRANSPORTE

Passagens de ônibus que ligam Apucarana à região ficam mais caras; veja os novos valores

Reajuste de 5,14% afeta passageiros que viajam de Apucarana para cidades da região

Escrito por Lis Kato
Publicado em 15.06.2026, 11:57:32 Editado em 15.06.2026, 12:46:31
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Passagens de ônibus que ligam Apucarana à região ficam mais caras; veja os novos valores
Autor Foto: Arquivo TN

Quem depende do transporte intermunicipal para trabalhar, estudar ou realizar atendimentos médicos em cidades da região precisará preparar o bolso. As tarifas dos ônibus metropolitanos do interior do Paraná ficaram mais caras a partir desta segunda-feira (15), após reajuste de 5,14% autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).

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Para os passageiros de Apucarana, as viagens para Rolândia passam a custar R$ 7,50 e para Mandaguari R$ 7,10. O reajuste também atinge outras linhas regionais, como o trecho entre Arapongas e Astorga, que sobe para R$ 7,35.

A revisão anual das tarifas foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agepar após solicitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), responsável pela gestão do transporte rodoviário comercial no Estado.

Segundo a agência reguladora, o percentual foi calculado com base na atualização dos custos operacionais do sistema, incluindo o aumento no preço do óleo diesel e o reajuste salarial concedido aos trabalhadores do setor em maio deste ano.

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Com a atualização, o valor mínimo das passagens metropolitanas passa a ser de R$ 6,50.

Principais tarifas da região

Confira alguns dos novos valores que passam a vigorar nas linhas utilizadas por moradores de Apucarana e cidades vizinhas:

  • Apucarana – Rolândia: R$ 7,50
  • Apucarana – Mandaguari: R$ 7,10
  • Londrina – Rolândia: R$ 6,90
  • Londrina – Jataizinho: R$ 6,90
  • Londrina – Assaí: R$ 9,55
  • Londrina – Bela Vista do Paraíso: R$ 9,90
  • Londrina – Sertanópolis: R$ 10,25
  • Maringá – Mandaguari: R$ 7,20
  • Maringá – Marialva: R$ 6,50
  • Maringá – Mandaguaçu: R$ 6,90
  • Iguaraçu – Maringá: R$ 7,25
  • Astorga – Maringá: R$ 10,65
  • Astorga – Iguaraçu: R$ 6,85
  • Arapongas – Astorga: R$ 7,35
  • Santa Fé – Iguaraçu: R$ 6,90

O reajuste afeta principalmente trabalhadores, estudantes e pacientes que utilizam diariamente as linhas metropolitanas para se deslocar entre municípios da região Norte e Noroeste do Paraná.

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As tarifas divulgadas pela Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial já incluem os custos operacionais previstos para a manutenção do sistema e, nos trechos em que há cobrança integrada, também contemplam o valor do pedágio.

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agência reguladora cidades do Paraná Deslocamento diários reajuste de preços Tarifas de Ônibus transporte intermunicipal
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