Passagens de ônibus que ligam Apucarana à região ficam mais caras; veja os novos valores

Quem depende do transporte intermunicipal para trabalhar, estudar ou realizar atendimentos médicos em cidades da região precisará preparar o bolso. As tarifas dos ônibus metropolitanos do interior do Paraná ficaram mais caras a partir desta segunda-feira (15), após reajuste de 5,14% autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).



- LEIA MAIS: Moto bate na traseira de Gol e deixa mulher ferida em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para os passageiros de Apucarana, as viagens para Rolândia passam a custar R$ 7,50 e para Mandaguari R$ 7,10. O reajuste também atinge outras linhas regionais, como o trecho entre Arapongas e Astorga, que sobe para R$ 7,35.

A revisão anual das tarifas foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agepar após solicitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), responsável pela gestão do transporte rodoviário comercial no Estado.

Segundo a agência reguladora, o percentual foi calculado com base na atualização dos custos operacionais do sistema, incluindo o aumento no preço do óleo diesel e o reajuste salarial concedido aos trabalhadores do setor em maio deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a atualização, o valor mínimo das passagens metropolitanas passa a ser de R$ 6,50.

Principais tarifas da região

Confira alguns dos novos valores que passam a vigorar nas linhas utilizadas por moradores de Apucarana e cidades vizinhas:

Apucarana – Rolândia: R$ 7,50

Apucarana – Mandaguari: R$ 7,10

Londrina – Rolândia: R$ 6,90

Londrina – Jataizinho: R$ 6,90

Londrina – Assaí: R$ 9,55

Londrina – Bela Vista do Paraíso: R$ 9,90

Londrina – Sertanópolis: R$ 10,25

Maringá – Mandaguari: R$ 7,20

Maringá – Marialva: R$ 6,50

Maringá – Mandaguaçu: R$ 6,90

Iguaraçu – Maringá: R$ 7,25

Astorga – Maringá: R$ 10,65

Astorga – Iguaraçu: R$ 6,85

Arapongas – Astorga: R$ 7,35

Santa Fé – Iguaraçu: R$ 6,90

O reajuste afeta principalmente trabalhadores, estudantes e pacientes que utilizam diariamente as linhas metropolitanas para se deslocar entre municípios da região Norte e Noroeste do Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As tarifas divulgadas pela Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial já incluem os custos operacionais previstos para a manutenção do sistema e, nos trechos em que há cobrança integrada, também contemplam o valor do pedágio.