Passagens aéreas: confira os valores de voos até Curitiba

A Azul iniciou nesta quinta-feira (2), a venda de passagens aéreas para dez novos destinos que passa a operar no Estado do Paraná, incluindo Apucarana e Arapongas, que terão três voos semanais diretos para Curitiba.

Com a expansão das linhas da Azul, os aeroportos de Apucarana e Arapongas passarão a ter voos praticamente diários para capital. Os dois municípios já têm cobertura dentro do Voe Paraná com voos ofertados pela Aerosul, que começou a operar com três voos diretos semanais para capital em setembro.



Com o início da operação da Azul, Apucarana só não terá oferta de voos aos sábados. Os novos voos serão as terças e quintas, com saída para capital as 13h30 e retorno as 15h30, e aos domingos, quando os voos com destino a Curitiba saem as 17h50 e os com destino a Apucarana as 19h50.

Nesta quinta, na plataforma de vendas online da companhia, a passagem estava sendo ofertada a R$ 238,80 (Curitiba) e R$ 274,86 (Apucarana)

Em Arapongas, a Azul vai operar às segundas, quartas e sextas com saídas para capital as 14h45 e retorno às 16h50. Aos domingos, os voos serão as 13h30 para capital com retorno as 15h35. No site da empresa, as passagens estão sendo cotadas a R$ 267,80, para capital, e R$ 303,86 para Arapongas.



A companhia passará a operar na região a partir do dia 24 de janeiro.

Já a Aerosul, no site da empresa, o valor cobrado de Apucarana para Curitiba é de R$594.