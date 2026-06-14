Passageiro diz que vai buscar dinheiro de corrida, mas volta com faca e ameaça motorista

Um motorista de aplicativo foi ameaçado com uma faca por um passageiro embriagado na noite de sábado (13), no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no norte do Paraná. O incidente ocorreu na Rua Raul Caetano de Souza, nas proximidades do Colégio 03 Reis, momento em que a corrida foi finalizada e o condutor aguardava o pagamento.

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De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima, que conduzia um VW Gol branco, relatou que o passageiro apresentava sinais visíveis de embriaguez durante o trajeto. Ao chegarem ao endereço de destino, o homem desembarcou do veículo informando que entraria em casa apenas para buscar o dinheiro da viagem. No entanto, ele retornou logo em seguida portando uma faca e começou a proferir ameaças contra o trabalhador. Para garantir sua integridade física, o motorista acelerou o carro e se afastou do local, conseguindo escapar ileso e sem sofrer danos em seu automóvel.

A PM foi acionada e se dirigiu à residência do suspeito. No local, a equipe conversou com a mãe do indivíduo, que confirmou o estado de embriaguez do filho e explicou que ele já estava dormindo. A mulher informou aos policiais que havia conversado com o motorista e realizado o pagamento da dívida. Questionado pelas autoridades, o profissional confirmou o recebimento do valor e manifestou que, naquele momento, não tinha interesse em representar criminalmente contra o agressor. Os envolvidos receberam as orientações cabíveis e a ocorrência foi encerrada com o registro do caso.



