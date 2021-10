Da Redação

Passageiro bêbado causa transtorno em ônibus de Apucarana

Após causar transtorno dentro de um ônibus, um homem foi encaminhado para o Cartório da Polícia Militar de Apucarana, na tarde desta terça-feira (5). A ocorrência foi registrada no Terminal Urbano, na Rua Rio Branco, área central da cidade. Conforme o boletim, o autor estaria aliciando mulheres e negando usar a máscara de proteção pessoal.

Quando a equipe chegou no local, de acordo com o relatório, ele foi abordado e aparentava estar sob efeito de álcool, recusando a acompanhar a equipe para fora do veículo. Conforme a PM, o homem apresentou resistência passiva e não conseguia caminhar sem auxílio.

Sobre o fato de aliciar mulheres no interior do ônibus, segundo a equipe, não houveram mulheres interessadas em representar contra o fato sobre a perturbação. Um colaborador da empresa de veículos se disponibilizou a representar contra o autor e os dois foram encaminhados para o Cartório PM.