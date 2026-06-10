Passageira tem bolsa furtada na rodoviária, mas acha itens em terreno

Uma passageira que aguardava um ônibus no Terminal Rodoviário de Apucarana, no Jardim Apucarana, passou por um grande susto no início da tarde de terça-feira (9). Ela acionou a Polícia Militar (PM) após ter sua bolsa furtada enquanto aguardava sentada em um dos bancos do local, mas o caso teve um desfecho rápido: a própria vítima encontrou seus pertences pouco tempo depois.

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De acordo com as informações das autoridades, a mulher esperava o transporte com destino à cidade de Sertanópolis. Ao perceber que a bolsa havia desaparecido, ela tentou procurar pelo saguão da rodoviária e arredores, mas sem sucesso. A preocupação era grande, pois dentro da bolsa estavam todos os seus documentos, objetos pessoais e um celular modelo iPhone 13.

A Polícia Militar foi chamada ao local e imediatamente realizou rondas pela região. As buscas foram baseadas nas características de um homem que estava rondando os bancos pouco antes do sumiço da bolsa. Ele foi descrito como um homem negro, de estatura média, porte físico forte e que vestia uma blusa preta. Apesar do patrulhamento nas imediações, nenhum suspeito foi localizado.

Apesar do transtorno inicial e de ter sido orientada pelos policiais sobre como proceder para tentar recuperar os bens, a situação foi resolvida logo em seguida. A passageira ligou novamente para o telefone de emergência da polícia e informou que havia encontrado sua bolsa com todos os seus pertences — incluindo o celular — abandonados em um terreno baldio.

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