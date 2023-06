Passageira pula antes de carro bater contra poste em Apucarana

Um veículo ficou completamente destruído e a passageira, de 15 anos, ficou ferida após pular do carro em movimento na noite desta segunda-feira (5), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Adélino Honório Correia, no Jardim Eldorado. O motorista, irmão da jovem, também se machucou.

O carro, um Logus, teria ficado sem freio e desceu a rua desgovernado. A jovem, com medo da batida, pulou do carro em movimento e ainda foi arremessada por quase 10 metros.

O condutor, de 26 anos, contou que ao ver que a irmã pulou, jogou o lado do passageiro contra o poste, para se proteger. Os irmãos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), repassou a PM.

A pancada deixou o veículo completamente destruído. O rapaz estava indo buscar a namorada, porém, aconteceu o acidente.

