Partidas de futsal abrem fase municipal dos 69º JEP's em Apucarana

Também nesta quinta, às 09 horas no Lagoão, ocorre a solenidade de abertura da competição

Dez partidas na modalidade de futsal, sendo cinco no Ginásio de Esportes "Lagoão" e cinco no Complexo Esportivo Áureo Caixote, abrem nesta quinta-feira (30), a partir das 13 horas, a fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's). Também nesta quinta, às 09 horas no Lagoão, ocorre a solenidade de abertura da competição.

O evento esportivo é promovido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE).

“Está tudo preparado para mais uma edição dos Jogos Escolares, com o futsal dando o pontapé inicial na competição nesta quinta-feira e com a modalidade prosseguindo até o dia 5 de abril. No futsal se inscreveram 39 equipes nas classes A e B masculino e feminino, com a fase municipal contando com apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário de Esportes de Apucarana.

Nesta quinta-feira (30) no Lagoão, às 13 horas, o Colégio Mater Dei joga contra o Colégio Tadashi Enomoto no feminino “A”. Em seguida, às 14 horas, o Colégio Heitor Furtado encara o Colégio Nossa Senhora da Glória no masculino “A”. Às 15 horas, na mesma categoria, jogarão Tadashi Enomoto e Mater Dei. Às 16 horas, no feminino “A”, duelam Colégio Santos Dumont e Colégio Polivalente, e às 17 horas, Santos Dumont e Polivalente se enfrentam no masculino “A”.

No Complexo Esportivo Áureo Caixote a programação é a seguinte: 13 horas, Colégio Osmar Guaracy Freire x Colégio Carlos Massaretto; 14 horas, Colégio Godomá de Oliveira x Colégio Izidoro Luiz Cerávolo; 15 horas, Colégio Platão x Colégio Agrícola Manoel Ribas; 16 horas, Colégio São José x Colégio Padre José Canale; e às 17 horas, Colégio Padre José de Anchieta x Colégio Nilo Cairo. Todos os confrontos são válidos no masculino “A”.

A primeira rodada do voleibol será disputada nesta sexta-feira (31/03), a partir das 8 horas, no Complexo Esportivo Estação Cidadania, com partidas no masculino “A” e “B” e no feminino “A” e “B”.

A modalidade de basquetebol iniciará na próxima segunda-feira (03/04), às 8 horas, no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José. O vôlei de praia tem a primeira rodada no dia 5 de abril, a partir das 8 horas, nas duas quadras da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Já as modalidades de atletismo e tênis de mesa ocorrerão no dia 11 de abril, enquanto o xadrez será realizado no dia 12. As três competições iniciam às 8h30. O atletismo será disputado na pista do Complexo Esportivo Lagoão e o tênis de mesa e o xadrez acontecerão no Centro da Juventude Alex Mazaron.

