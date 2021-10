Da Redação

Partida do Apucarana Futsal é cancelada após casos de Covid

A partida entre o Sicoob Danês Apucarana e o São MiguelFutsal, que estava marcada para acontecer na noite deste sábado (2), no Ginásio Áureo Caixote, foi cancelada pela Federação Paranaense de Futsal.

O motivo seria que alguns atletas do time de São Miguel do Iguaçu teriam testado positivo para a Covid-19.

As equipes ocupam o Grupo B, que tem também os times do Medianeira e Apaf Futsal. Os Dragões do Norte estão na liderança da chave, com seis pontos somados em dois jogos.

A nova data para o confronto entre as duas equipes ainda não foi definida.