Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Parque Jaboti recebe encontro de observadores de aves neste domingo (23)

Evento reúne pesquisadores, fotógrafos, estudantes e amantes da natureza

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Parque Jaboti recebe encontro de observadores de aves neste domingo (23)
Autor A concentração dos participantes acontecerá em frente ao letreiro “Eu Amo Apucarana” - Foto: - Divulgação

Apucarana será palco de mais uma edição do Vem Passarinhar Paraná, iniciativa dedicada à observação de aves e ao incentivo e contato direto com a natureza. O encontro, chamado Projeto Vem Passarinhar Paraná, acontece neste domingo (23), a partir das 8 horas, no Parque Lago Jaboti. Criado em 2014 pelo Observatório de Aves do Instituto Butantan, o movimento se espalhou pelo país e reúne pesquisadores, fotógrafos, estudantes e amantes da natureza.

- leia mais: Prefeitura de Apucarana e Defesa Civil orientam população sobre temporais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A concentração dos participantes acontecerá em frente ao letreiro “Eu Amo Apucarana”. A proposta é aproximar a comunidade da biodiversidade local por meio do birdwatching, prática que cresce em todo o país e revela a riqueza das áreas verdes urbanas. No Paraná, o projeto é desenvolvido como ação de extensão e pesquisa da Universidade Estadual de Maringá (UEM), coordenado pelo professor Cláudio Henrique Zawadzki e pelos egressos Dra. Priscilla Esclarski e Vinícius Costa Carvalho. Em Apucarana, o encontro de domingo conta com apoio do Clube de Observadores de Aves Norte do Paraná (COA‑NPR) e Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Integrante do COA-NPR, Aluísio Ribeiro, relata que durante a programação o público fará uma trilha guiada por integrantes do projeto, com oportunidade de observar aves em seu habitat, registrar imagens, identificar espécies pelo canto e conhecer ferramentas utilizadas pelos observadores, como eBird e WikiAves. “Ao final, haverá uma roda de conversa chamada Papo Passarinho, espaço para troca de experiências entre iniciantes e praticantes mais experientes”, explica Ribeiro.

Além de estimular a educação ambiental, o Vem Passarinhar reforça a importância das áreas verdes na conservação da fauna e na qualidade de vida urbana. “A observação de aves é considerada uma atividade de baixo impacto e contribui para valorizar parques e ambientes naturais, mostrando que eles desempenham papel essencial na manutenção da biodiversidade”, pontua Leandro Gustavo Pires, secretário municipal de Meio Ambiente. Ele frisa que a organização orienta aos participantes a usarem roupas e sapatos confortáveis, levar água, repelente e protetor solar. “Eles também incentivam o uso de binóculos e câmeras para tornar a experiência ainda mais interessante”, diz o secretário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

As inscrições para participar da edição de Apucarana devem ser feitas previamente pelo formulário disponibilizado pela organização:

Serviço

  • Evento: Vem Passarinhar Paraná – Apucarana
  • Data: 23 de agosto de 2026
  • Horário: 8h
  • Local: Parque Lago Jaboti – Apucarana (PR)
  • Ponto de encontro: Letreiro “Eu Amo Apucarana”
  • Apoio: Clube de Observadores de Aves Norte do Paraná – COA‑NPR e Prefeitura de Apucarana
  • Inscrições: formulário on-line da organização
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Biodiversidade Birdwatching educação ambiental observação de aves Parque Lago Jaboti Vem Passarinhar Paraná
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV