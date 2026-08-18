Parque Jaboti recebe encontro de observadores de aves neste domingo (23)

Apucarana será palco de mais uma edição do Vem Passarinhar Paraná, iniciativa dedicada à observação de aves e ao incentivo e contato direto com a natureza. O encontro, chamado Projeto Vem Passarinhar Paraná, acontece neste domingo (23), a partir das 8 horas, no Parque Lago Jaboti. Criado em 2014 pelo Observatório de Aves do Instituto Butantan, o movimento se espalhou pelo país e reúne pesquisadores, fotógrafos, estudantes e amantes da natureza.

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A concentração dos participantes acontecerá em frente ao letreiro “Eu Amo Apucarana”. A proposta é aproximar a comunidade da biodiversidade local por meio do birdwatching, prática que cresce em todo o país e revela a riqueza das áreas verdes urbanas. No Paraná, o projeto é desenvolvido como ação de extensão e pesquisa da Universidade Estadual de Maringá (UEM), coordenado pelo professor Cláudio Henrique Zawadzki e pelos egressos Dra. Priscilla Esclarski e Vinícius Costa Carvalho. Em Apucarana, o encontro de domingo conta com apoio do Clube de Observadores de Aves Norte do Paraná (COA‑NPR) e Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Integrante do COA-NPR, Aluísio Ribeiro, relata que durante a programação o público fará uma trilha guiada por integrantes do projeto, com oportunidade de observar aves em seu habitat, registrar imagens, identificar espécies pelo canto e conhecer ferramentas utilizadas pelos observadores, como eBird e WikiAves. “Ao final, haverá uma roda de conversa chamada Papo Passarinho, espaço para troca de experiências entre iniciantes e praticantes mais experientes”, explica Ribeiro.

Além de estimular a educação ambiental, o Vem Passarinhar reforça a importância das áreas verdes na conservação da fauna e na qualidade de vida urbana. “A observação de aves é considerada uma atividade de baixo impacto e contribui para valorizar parques e ambientes naturais, mostrando que eles desempenham papel essencial na manutenção da biodiversidade”, pontua Leandro Gustavo Pires, secretário municipal de Meio Ambiente. Ele frisa que a organização orienta aos participantes a usarem roupas e sapatos confortáveis, levar água, repelente e protetor solar. “Eles também incentivam o uso de binóculos e câmeras para tornar a experiência ainda mais interessante”, diz o secretário.

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As inscrições para participar da edição de Apucarana devem ser feitas previamente pelo formulário disponibilizado pela organização:

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