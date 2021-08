Parque Industrial Galan recebe nova frente de calçamento

Da Redação

Nesta semana, a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Apucarana deu início à execução de mais 300 metros de calçada junto ao Parque Industrial Galan, na estrada Sebastião Piassa. A benfeitoria é complementar a um trabalho de urbanização iniciado ano passado pela administração municipal e objetiva levar segurança e acessibilidade aos trabalhadores da zona industrial. “O Parque Galan é um importante polo de indústrias químicas de Apucarana. Por esta via principal, mais conhecida como estrada velha para Rio Bom, transitam centenas de pessoas todos os dias e, com a ausência do passeio, dividiam espaço om os veículos”, relata o prefeito Júnior da Femac.

Júnior salienta que a prefeitura já havia implantado o calçamento em cerca de 1,4 quilômetro de extensão, no trecho entre o novo viaduto do Contorno Sul, junto à duplicação da rodovia, e o parque industrial. “Além da calçada, também já investimos em iluminação pública para este trecho”, ressalta Júnior da Femac, lembrando ainda da realização da pavimentação asfáltica da Avenida Alfredo Galvão Alves, que é uma via duplicada.

Os trabalhos de ampliação do calçamento no Parque Industrial Galan são coordenados por Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria de Serviços Públicos. “Nesta semana iniciamos o preparo do terreno e construção do meio-fio. Em seguida, uma outra equipe da nossa secretaria irá ao local para promover a compensação entre o asfalto e o meio-fio. Somente com tudo pronto, nivelado, é que iniciaremos a concretagem do passeio, que será no padrão concreto alisado”, explica Tom.

De acordo com ele, outras frentes de construção de passeio acontecem paralelamente a do parque industrial. “Estamos com obras na Avenida Minas Gerais, próximo ao antigo módulo policial, e também na região do antigo lixão de Apucarana, na estrada sentido Patrimônio do Barreiro, onde também estamos promovendo a complementação do calçamento, já existente, até o Contorno Norte”, relata o superintendente municipal.