Parque Industrial da Juruba ganha mais três empresas

A Prefeitura de Apucarana oficializou nesta segunda-feira (11) a instalação de mais três empreendimentos no Parque Industrial da Juruba. Em ato gabinete municipal, o prefeito Junior da Femac assinou contrato de alienação de três lotes industriais que em conjunto terão mais de 5 mil m² de área construída.

Uma das indústrias é do setor de saneantes (produtos de limpeza) e duas do setor de vestuário. Do ato de assinatura dos contratos participaram o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, e os empresários. Pela empresa Camargo e Neiva Ltda (Saneante) esteve presente Luiz Cláudio Camargo Filho.

A empresa Araújo e Souza Comércio de Confecções Ltda foi representada por Agnaldo Donizeti de Araújo e Paulo Paulo Henrique Martini. Já por parte da Rick e Rock Indústria e Comércio de Confecções participaram, Ana Paula dos Santos e Ricardo Macedo.

“Dentro das regras do Programa de Desenvolvimento Econômico (Prodea), estão sendo repassadas áreas do Parque da Juruba para a expansão de negócios que já atuavam em Apucarana”, informa o secretário Estrope.

“No Parque Industrial da Juruba temos priorizado as indústrias do vestuário, bem como dos setores agro e da logística, gerando renda, emprego e riqueza para o município. É um vetor de crescimento da cidade por isso estamos realizando um investimento no projeto de duplicação que compreende trajeto da Praça Tibagi (em frente ao Estádio Municipal Olímpio Barreto) até o viaduto do Contorno Sul, onde está um entroncamento rodoviário que dá acesso ao Parque da Juruba”, destaca Junior da Femac.

O prefeito manifesta um agradecimento especial a Câmara de Vereadores pela aprovação da lei que deu condições para empresas se instalarem no Parque da Juruba.

