Parque da Redenção tem data para reabertura; assista

O Parque da Redenção de Apucarana, fechado há mais de 3 anos para visitação, está com a primeira etapa de sua recuperação concluída: a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, uma representação da Gruta de Massabielle, na cidade de Lourdes, na França. O local será utilizado para a realização de missas e pretende incluir Apucarana como um centro de devoção mariana na região, em uma parceria realizada entre o município e a Diocese.

De acordo com Marcos Bueno, membro da comissão responsável pela recuperação do espaço, a expectativa é que a reabertura oficial do parque ao público seja realizada em fevereiro de 2022. “Queremos reabrir oficialmente no dia de Nossa Senhora de Lourdes, em 11 de fevereiro do ano que vem. Sabemos que até lá a estrutura ainda não estará completa, mas nossa gruta já poderá receber os fiéis pois sua construção está concluída”, disse.

O Parque da Redenção foi inaugurado em 2008 e está fechado para visitações desde 2018, quando a prefeitura iniciou a construção do vertedouro para a represa. Depois da obra pronta, o local permaneceu fechado por conta da pandemia e desde então, tem passado por reformas. “Todas as imagens da estação da via sacra foram retiradas por estarem deterioradas e estão sendo reconstruídas pelo artista Lucas Fioresi, de Astorga. As imagens pertencem às 14 estações que representam a via sacra e tem o seu final na gruta, com a imagem do Cristo Ressuscitado, parte do projeto que está pronto. A expectativa para que todas imagens estejam prontas e recolocadas é de pelo menos um ano, mas o parque será reaberto antes”, explicou Bueno.

De acordo com o padre Rafael Rabelo, que faz parte da comissão responsável pelo local, a intenção da Diocese com a reabertura do parque é manter uma programação religiosa constante no local. “Esta programação ainda está sendo definida pela Diocese, através do nosso Bispo Dom Carlos, mas queremos que este local seja mais que apenas um posto turístico da cidade. Nossa intenção é que ele seja verdadeiramente um espaço de espiritualidade, devoção e evangelização para toda a nossa região”, concluiu o padre.

Assista a entrevista completa:

