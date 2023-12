Parque da Redenção será reinaugurado no próximo dia 8 em Apucarana

O Parque da Redenção, em Apucarana, no Norte do Paraná, já tem data marcada para a reinauguração. O evento ocorrerá na sexta-feira da semana que vem, dia 8 de dezembro, às 16 horas, com a celebração da Santa Missa presidida pelo bispo diocesano Dom Carlos José de Oliveira e ato civil de reinauguração na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Essa data coincide com a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, uma festa de grande importância, pois se trata de um dos principais dogmas e remete a uma das mensagens de Nossa Senhora em Lourdes: “Eu sou a Imaculada Conceição.” Foi em 25 de março de 1858 que a própria Virgem Santíssima se identificou e confirmou o dogma da Igreja.

Com a reforma, agora o local abriga esculturas das 14 estações da Via Sacra, retratando a vida pública de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, batismo, sermão no Monte das Oliveiras, Santa Ceia, até a morte e ressurreição. Além da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, há uma representação da Gruta de Massabielle, localizada na cidade de Lourdes, França.

Desde 2014, o parque é administrado pela Mitra Diocesana de Apucarana, após cessão do município. O espaço ecológico-religioso passou por uma significativa reforma, que durou quase 10 anos. Todo o projeto contou com o apoio do monsenhor Roberto Carrara, que atuou na coordenação e desempenhou um papel crucial ao conseguir patrocinadores e motivar a comunidade. O espaço permaneceu fechado para visitação durante todo o processo de revitalização.

Com a reabertura do parque, a expectativa é atrair peregrinos de todo o Brasil. Com uma área de aproximadamente 60 mil metros quadrados, o Parque da Redenção foi inaugurado em 31 de dezembro de 2008 no distrito do Barreiro. Inicialmente, o espaço recebeu 96 esculturas de personagens bíblicos. Nos primeiros anos de funcionamento, quando recebia a visita de romeiros de várias cidades paranaenses e também de outros estados, o Parque da Redenção foi administrado pela Prefeitura. Em outubro de 2014, no entanto, a gestão da área passou oficialmente para a Mitra Diocesana.

