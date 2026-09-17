Parque da Raposa recebe grande mutirão de limpeza e plantio de mudas neste sábado (19)

A Prefeitura de Apucarana, em parceria com o Sesc, forças de segurança, instituições de ensino, empresas, clubes de serviços e voluntários, realiza neste sábado (19), a partir das 13h30, uma grande ação de limpeza e preservação no Parque Ambiental da Raposa. A mobilização faz parte do movimento internacional do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias (World Cleanup Day e International Coastal Cleanup), realizado anualmente no terceiro sábado de setembro para promover a conservação de áreas naturais em diversos países.

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Além da coleta de resíduos ao longo da Unidade de Conservação, a programação prevê o plantio de mais de 100 mudas de árvores nativas em trechos que apresentam sinais de degradação. A operação contará com o suporte da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que disponibilizará caminhões e máquinas para o recolhimento dos materiais mais pesados, enquanto grupos de voluntários atuarão de forma manual recolhendo o lixo descartado irregularmente no local.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que o envolvimento direto da população fortalece o trabalho do poder público e transforma os participantes em agentes multiplicadores da mensagem de preservação. Na mesma linha, o secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, ressaltou que o objetivo do esforço conjunto é despertar o sentimento de pertencimento dos moradores em relação ao patrimônio natural do município, garantindo a recuperação ambiental de áreas afetadas.

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Localizado na Gleba Schmidt, o Parque Ecológico da Raposa cumpre papel estratégico em Apucarana por conciliar a proteção da biodiversidade com opções de lazer e turismo para a comunidade. A preservação da área também garante retorno financeiro ao município por meio do repasse do ICMS Ecológico.