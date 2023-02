Parque da Juruba ganha mais três empreendimentos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Júnior da Femac repassou nesta quinta-feira (16/02), em ato no gabinete municipal, contrato de alienação de lotes industriais junto ao Parque da Juruba a três empreendimentos. Dentro das regras do Programa de Desenvolvimento Econômico (Prodea), estão sendo repassadas áreas para a expansão de negócios.

continua após publicidade .

A alienação, destacou o prefeito, beneficia duas fábricas, sendo uma de calçados e outra de colchões, além de uma empresa no ramo automotivo, que vai expandir sua logística com a construção um centro de distribuição visando atender clientes de todo o Sul do país. “Este ato administrativo simboliza o momento que passa Apucarana, que é de crescimento, desenvolvimento econômico e atração de novas empresas. Dois desses empreendimentos já atuam em Apucarana (calçados e da área automotiva) e, com o terreno no Parque da Juruba vão expandir suas estruturas com geração de mais riquezas e empregos para a cidade. A terceira está voltando a investir no município. Em nome da população, agradeço por investirem e acreditarem em Apucarana”, disse o prefeito Júnior da Femac, frisando que as alienações passaram por aprovação da Câmara de Vereadores.

Do ato de assinatura dos contratos participaram ainda o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, e o superintendente da pasta, Adan Lenharo. Pelas empresas, estiveram presentes os empresários da Kalce 10 Indústria de Calçados Ltda., Odair Freitas e Vagner Lopes, e pela Keiko Colchões, Luilso Faveri, acompanhado do locutor de rodeio Silverado, que é responsável pelo marketing da empresa.

continua após publicidade .

Localizada na Vila Nova, a Kalce 10 produz atualmente uma média de 12 mil pares de calçados todos os meses. “Temos hoje mercado para produzirmos muito mais. Com essa ajuda da prefeitura vamos, além de realizar o sonho de sair do aluguel, expandir nossos negócios”, afirmou o empresário Odair Freitas.

Já o empresário da Keiko Colchões, afirma que o lote industrial em Apucarana possibilitará a unificação da empresa. “Hoje estamos com estruturas em mais de um município aqui da região. Na área que nos foi viabilizada no Parque da Juruba vamos a partir de agora agrupar toda nossa estrutura”, comemorou Luilso Faveri. Ele revelou ao prefeito Júnior da Femac que entre os clientes da empresa estão diversas personalidades políticas, esportivas e artísticas do Brasil, citando como exemplo nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, atletas e ex-atletas como Ronaldinho Gaúcho, Neymar Júnior, Falcão do futsal e artistas como a dupla Edson e Hudson, o cantor Leonardo, entre outros.

O empresário Rogério Gonçales, da Gonçalves Pneus, que também conquistou alienação de um lote industrial, não pode estar presente. No local, a empresa intencionou junto ao município a edificação de um centro de distribuição para atender clientes em toda a região Sul do país.

continua após publicidade .

Complexo industrial

O Parque Industrial da Juruba começou a ser implantado no ano de 2014 pelo então prefeito e atual deputado Federal, Beto Preto. As ruas internas têm 18 e 14 metros de largura e foram projetadas para atender as necessidades das indústrias. Seguindo o conceito de cidade industrial, a prefeitura reservou uma quadra onde serão construídos espaços para restaurante, bancos, cooperativas de crédito e para instituições de apoio ao empresário e aos trabalhadores, como Sebrae, Sesi, Senai e Senac. Com área total de 23 alqueires, equivalente a 596 mil m², quando forem finalizadas todas as etapas previstas de urbanização o parque poderá abrigar 237 indústrias.

fonte: Assessoria O Parque Industrial da Juruba começou a ser implantado no ano de 2014





Siga o TNOnline no Google News