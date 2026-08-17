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APUCARANA

Parque Biguaçu recebe evento "Bigua Cultural" com mais de 20 atrações locais

Após mutirão da comunidade para reformar um palco abandonado, local ganha nova vida e volta a ser ponto de encontros culturais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Parque Biguaçu recebe evento
Autor Foto: REPRODUÇÃO

O Parque Biguaçu, em Apucarana (PR), recebe neste sábado, 22 de agosto, o evento “Bigua Cultural”, uma celebração que une arte, diversidade e preservação dos espaços públicos. O encontro é fruto de uma ampla mobilização de artistas locais e moradores da região, que se organizaram para devolver à cidade um importante ponto de convivência e de manifestação artística livre.

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A programação tem início a partir das 13h e conta com diversas apresentações, exposições e opções de alimentação. A grade de atrações é extensa e reúne nomes e coletivos como T.O.D, Young Kira, Guerreira de Betel, Hábito, Psygoo, Clã 044, Equilíbrio Sonoro, Rafa Na Raça, Sarau das Ruas, Raiz Geek, Ania Slayer, D'Casa Lanches, Doce Biscuit, Simon, Planet, Bruno do YoYo, Camaija Head Shop, Kmar, Sou, BL e Som das Ruas, do município vizinho de Arapongas.

O festival também celebra a revitalização do espaço. "Antes era um palco abandonado sem condições de uso. Fizemos toda a reforma da estrutura e surgiu a ideia de curar e ressignificar o local", afirma o organizador do evento, Carlos Eduardo Cardoso Matias.


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Parque Biguaçu recebe evento
AutorPalco revitalizado - Foto: REPRODUÇÃO

Matias destaca que o festival conta com apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), que garantiram o fornecimento de eletricidade e equipamentos de som profissionais. Ele ressalta a importância dessa parceria pública atual para dar protagonismo aos artistas locais. "Durante muitos anos essas secretarias foram ausentes, mas nesse ano e no ano passado eles estão dando uma força para a gente nessas questões", completa o organizador.



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Apoio à Cultura Local Apucarana Arte e Diversidade Bigua Cultural Eventos Culturais parque biguaçu revitalização de espaços públicos
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