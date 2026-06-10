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Paróquias de Apucarana instalam telões em festas juninas durante o jogo do Brasil

Aproveitando o calendário da Copa do Mundo, festas de padroeiros preparam espaços especiais para reunir os fiéis e torcedores no mesmo ambiente

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 17:26:09 Editado em 10.06.2026, 17:26:01
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Paróquias de Apucarana instalam telões em festas juninas durante o jogo do Brasil
Autor Festas acontecem nas próximas semanas - Foto: Divulgação

As tradicionais festas católicas do mês de junho ganham um atrativo extra neste ano com a transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Com o objetivo de integrar a programação religiosa ao clima esportivo, algumas comunidades de Apucarana (PR) estão instalando telões em suas quermesses.

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Na Comunidade Santo Antônio, da Paróquia Cristo Profeta localizada no Jardim Menegazzo, a festa acontece a partir desta quinta-feira (11) e segue até domingo (14). O destaque esportivo da celebração está programado para o sábado (13), quando um telão será disponibilizado para o público acompanhar a primeira partida do Brasil, contra o Marrocos, logo após o encerramento da missa, às 17 horas. Além da transmissão do jogo, o evento em honra ao padroeiro mantém as suas tradições, contando com as missas do tríduo, venda do Bolo de Santo Antônio na sexta-feira (12), tradicional fogueira, barracas de doces e salgados, e um encerramento no domingo com almoço servindo feijoada, leilão e bingo.

A união entre as festividades juninas e o futebol também marcará a 13ª Festa do Imaculado Coração de Maria, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, que ocorrerá entre os dias 19 a 21 de junho. Logo na abertura do evento, na sexta-feira (19), a organização montará um telão para exibir o confronto entre Brasil e Haiti, às 21h30, pela Copa do Mundo. A noite também contará com o concurso Rei e Rainha 50+ e música ao vivo. A extensa programação da comunidade se desenvolve até domingo (21), contemplando ainda atividades culturais e de lazer como apresentação de quadrilha, exposição de carros antigos, almoço com show ao vivo e o tradicional show de prêmios.

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Apucarana Copa do Mundo cultura religiosa festas juninas Telões em Eventos tradições católicas
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