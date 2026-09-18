Paróquias de Apucarana fazem coleta de eletrônicos e óleo neste sábado

Ação do Tempo da Criação 2026 também terá distribuição de mudas das 9h às 14h em três igrejas

As paróquias de Apucarana realizam neste sábado (19), das 9h às 14h, uma ação especial de cuidado com o meio ambiente que reúne coleta de materiais eletroeletrônicos, recolhimento de óleo de cozinha usado e distribuição de mudas de árvores. A iniciativa é promovida pela Pastoral do Meio Ambiente da Diocese de Apucarana e integra a programação do Tempo da Criação 2026, que neste ano tem como tema “Água Viva”, com referência ao livro de Ezequiel (47, 9-12).

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A coleta de eletrônicos será realizada em seis paróquias de Apucarana: Cristo Rei, no Jardim Diamantina; Nossa Senhora Aparecida, no Jardim São Pedro; Nossa Senhora de Fátima, no João Paulo; Nossa Senhora do Bom Conselho, na Vila Reis; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Trabalhista; e Santuário São José, na Vila Agari.

Podem ser levados equipamentos que não são mais utilizados ou que estejam quebrados, como celulares, carregadores, computadores, televisores, micro-ondas, fornos elétricos, ferros de passar, batedeiras, centrífugas e aparelhos de som, entre outros equipamentos eletroeletrônicos.

A organização alerta, porém, que lâmpadas, pilhas e baterias não serão recolhidas durante a ação.

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Óleo usado e distribuição de mudas

Nas paróquias Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a programação será ampliada. Além da coleta de eletrônicos, haverá recolhimento de óleo de cozinha usado e distribuição de mudas.

A entrega das mudas será destinada às pessoas que fizeram o cadastro antecipadamente. Segundo a Pastoral do Meio Ambiente, mais de 750 mudas foram cadastradas durante a campanha encerrada na segunda-feira (14).

As mudas serão disponibilizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Apucarana, por meio do viveiro de mudas da Prefeitura. A Pastoral também terá algumas plantas produzidas em seu próprio viveiro.

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Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no João Paulo, haverá ainda algumas mudas extras para atender moradores que não fizeram o cadastro antecipadamente, conforme a disponibilidade.

“Foram mais de 750 mudas cadastradas e, mesmo com a previsão de chuva, nós estaremos distribuindo essas mudas nas três paróquias de Apucarana”, explicou Amauri Henrique Rosina, representante da Pastoral do Meio Ambiente.

A proposta é que as mudas retiradas possam ser plantadas pelos moradores, contribuindo para a arborização e para a preservação dos recursos naturais.

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A mobilização faz parte do Tempo da Criação, período celebrado pela Igreja Católica dedicado à reflexão e a ações relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. Em Apucarana, a Pastoral do Meio Ambiente busca transformar essa reflexão em iniciativas práticas, como o descarte correto de resíduos e o plantio de árvores.

A campanha também chama atenção para o descarte inadequado do óleo de cozinha. Quando jogado em pias, vasos sanitários ou diretamente no solo, o resíduo pode causar impactos ambientais e contribuir para a contaminação da água e do solo.

“Nada como uma responsabilidade da gente descartar os nossos resíduos que contaminam a água, o lençol freático e o solo, se a gente descartar incorretamente”, destacou o representante da Pastoral.

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A ação também busca reforçar a relação entre o plantio de árvores e a preservação da água. A Pastoral utiliza como referência a ideia de que “se você quer colher água, plante árvores”, destacando o papel da vegetação na proteção dos recursos hídricos.

Segundo a organização, a iniciativa vem sendo realizada pela Pastoral do Meio Ambiente desde os anos anteriores e ganhou maior integração entre as paróquias a partir de 2019. Das 16 paróquias de Apucarana, seis participam da coleta de eletrônicos neste sábado.

A programação será realizada das 9h às 14h. Para quem fez o cadastro das mudas, a orientação é procurar a mesma paróquia selecionada durante a inscrição.

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Confira os pontos:

Coleta de eletrônicos

• Paróquia Cristo Rei – Jardim Diamantina

• Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Jardim São Pedro

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• Paróquia Nossa Senhora de Fátima – João Paulo

• Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho – Vila Reis

• Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Trabalhista

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• Santuário São José – Vila Agari

Coleta de eletrônicos + óleo usado + distribuição de mudas

• Nossa Senhora Aparecida – Jardim São Pedro

• Nossa Senhora de Fátima – João Paulo

• Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Trabalhista

Horário: das 9h às 14h deste sábado (19).