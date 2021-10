Da Redação

A paróquia Coração Eucarístico de Jesus, localizada em Apucarana, realiza a primeira missa campal em louvor a padroeira dos ciclistas, Nossa Senhora de Ghisallo. A celebração acontece no dia 31 de outubro às 9h.

continua após publicidade .

De acordo com o padre Edson Zamiro, após a celebração ocorrerá uma benção especial para os ciclistas. "Surgiu essa vontade de realizar uma missa para abençoar os ciclistas que são tantos em nossa cidade, ciclistas por esporte e quem usa a bicicleta como meio de transporte. Estão todos convidados, os ciclistas precisam ser respeitados e por isso pensamos nesse momento especial para eles", explica.

A paróquia fica localizada na Avenida Mato Grosso, 293, no Jardim Apucarana. Assista a entrevista com o padre.

continua após publicidade .

Paróquia realiza missa em louvor a padroeira dos ciclistas - Vídeo por: Reprodução





HISTÓRIA NOSSA SENHORA DE GHISALLO

continua após publicidade .

Segundo a tradição, um ícone da Virgem foi colocado no morro do alto de Vallassina desde o século XI: uma das muitas imagens sacras presentes nas margens das estradas, para proteger as aldeias e proteger os viajantes dos bandidos. Um certo conde Ghisallo encontrou alguns criminosos pouco depois do ano 1000: ameaçado de morte, pediu proteção à Virgem e foi salvo. A partir daqui, a imagem sagrada recebeu o nome de “Nossa Senhora de Ghisallo” e foi imediatamente invocada com este título.

O morro sempre foi frequentado por ciclistas como local de treino e competição: todos os anos o Giro di Lombardia passa por ele. A igreja é um ponto de referência para descanso e oração. Desde a década de 1940, o pároco de Magreglio Don Ermelindo Viganò trabalhou para proclamar a Madonna del Ghisallo padroeira dos ciclistas. O reconhecimento veio em 13 de outubro de 1949 com a proclamação da Bem Aventurada Virgem de Ghisallo pelo Papa de Pio XII como Padroeira dos ciclistas. Ao longo das décadas, as paredes da igreja de Nossa Senhora de Ghisallo no norte da Italia foram preenchidas com relíquias votivas (bicicletas, camisas, flâmulas, taças, medalhas) de campeões, clubes e federações, bem como as efígies de ciclistas.

Nossa Senhora de Ghisallo é conhecida e invocada também como protetora dos viajantes, peregrinos e todos esportistas.

Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16,18-19