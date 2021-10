Da Redação

Paróquia Nossa Senhora Aparecida divulga programação

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Apucarana, localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 2322, no Jardim Presidente Kennedy divulgou a programação de celebrações comemorar o dia da Padroeira do Brasil.

Conforme a paróquia, haverá consagração em todas as missas. No dia 11 a celebração acontece às 19h, com o padre Valdenir.



Horários do dia 12: 6h30 missa com padre Sávio, 8h missa com padre Rui, 9h30h padre Sávio, 11h padre Valdenir, 12h oração do terço, 15h padre Alexandro, 16h30 padre Valdenir e 18h padre Sávio.

É fundamental o uso de máscara de proteção individual e todos os cuidados para evitar a propagação da Covid-19 serão tomados.