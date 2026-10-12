Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra 60 anos com missas e relatos de devoção

Além da programação que inclui celebração do bispo diocesano, a data ressalta como a fé mariana preenche vazios familiares e transforma a vida dos dev











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A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Apucarana (PR), popularmente conhecida como "igrejinha", comemora 60 anos de fundação neste 12 de outubro com uma programação especial voltada aos fiéis de toda a região. A data dedicada à Padroeira do Brasil conta com missas às 7h30, 10h, 15h30, horário que inclui a tradicional coroação, e às 18h, com encerramento presidido pelo bispo diocesano, Dom Carlos José.



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Para muitos fiéis, o acolhimento oferecido por essa devoção ultrapassa a tradição religiosa e adquire contornos de superação e preenchimento de vazios familiares. O seminarista Renan Felipe Macedo de França, aluno do segundo ano de Teologia da Diocese de Apucarana, é um dos exemplos de como essa crença atua no dia a dia.

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Após perder a mãe biológica aos quatro anos devido a problemas cardíacos, ele foi criado pelo pai sob o lema de seguir adiante com fé em Nossa Senhora. Apesar de contar também com o afeto de uma tia e da madrasta, foi apenas durante um ato de consagração mariana em 2017 que ele compreendeu plenamente esse amparo. Ao ser tocado por uma canção sobre o valor do abraço de mãe para quem já foi órfão, o jovem encontrou um novo sentido em sua trajetória, algo que hoje fortalece sua vocação religiosa e o motiva a convidar as famílias a transmitirem os valores de fé às novas gerações.



Natural de São Paulo, Renan é filho de pai pernambucano e mãe mineira e tem um irmão gêmeo. Aos quatro anos, perdeu a mãe, vítima de um problema cardíaco. Diante da perda, seu pai assumiu sozinho a criação dos dois filhos.

Mesmo com as dificuldades, a fé permaneceu presente na família. Renan recorda que o pai costumava repetir uma frase que se tornou uma referência durante sua infância: “Com fé em Deus e com Nossa Senhora Aparecida, a gente vai longe”.

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Além do pai, outras pessoas tiveram papel importante em sua criação, como uma tia e a madrasta, que ofereceram cuidado e apoio ao longo dos anos. Na época, Renan ainda não compreendia plenamente o significado dessas presenças, mas, com o passar do tempo, passou a enxergar nelas sinais do cuidado de Nossa Senhora.

Um episódio, em especial, marcou essa compreensão. Em 13 de maio de 2017, ele acompanhou alguns amigos a uma paróquia em São Paulo, onde seria realizado um ato de consagração a Nossa Senhora. Durante a celebração, uma música chamou sua atenção. Um dos trechos dizia: “Só quem já foi órfão sabe o valor do abraço de mãe”.

A frase o levou a olhar para a própria história de outra maneira, reconhecendo o apoio recebido da família e as experiências que o ajudaram a superar as dificuldades. “Naquele momento foi quando eu consegui olhar pra trás na minha história, na minha vida, e consegui perceber o dedo de Nossa Senhora em cada detalhe”, relata.

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A partir daquela experiência, Renan passou a reconhecer a presença de Maria nas relações familiares, nas alegrias, nos momentos difíceis e no consolo recebido nas tristezas. “Eu acredito que a minha devoção nasce no dia a dia. Na fé de entender que Nossa Senhora cuida dos meus, lá de casa. Cuida dos meus amigos, cuida da minha vocação”, afirma.

Hoje, a devoção a Nossa Senhora Aparecida também faz parte da caminhada vocacional de Renan. Como seminarista do segundo ano de Teologia da Diocese de Apucarana, ele encontra na espiritualidade mariana uma referência de confiança e perseverança.

Para ele, a devoção não se limita às celebrações religiosas ou aos momentos reservados à oração. Ela está presente na rotina, nos vínculos familiares e na confiança de que sua família e sua vocação permanecem sob o cuidado materno de Maria.

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Uma devoção com mais de 300 anos de história

Para o bispo Dom Carlos José, da Diocese de Apucarana, a história de Nossa Senhora Aparecida representa uma manifestação singular da fé do povo brasileiro. A devoção teve início em 1717, quando uma imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo.

“São mais de 300 anos de devoção à Nossa Senhora Aparecida, esta manifestação peculiar da Mãe de Deus, através de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida”, destaca Dom Carlos José.

O bispo também relaciona a devoção às palavras do Evangelho de Lucas: “Todas as gerações me chamarão aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas”.

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Ao recordar a trajetória da imagem, Dom Carlos José destaca que, apesar de seu tamanho reduzido, ela ganhou grande significado para o país. O bispo também lembra que, em 1930, o papa Pio XI declarou oficialmente Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil.

Desde então, a imagem se consolidou como um símbolo de fé para milhões de brasileiros, que recorrem à intercessão de Maria em momentos de alegria, sofrimento e esperança.

Apucarana celebra os 60 anos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Em Apucarana, o dia 12 de outubro terá um significado especial para a comunidade católica. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “igrejinha”, celebra os 60 anos de sua criação. A programação anunciada por Renan prevê quatro missas ao longo do dia, reunindo devotos e famílias para homenagear a Padroeira do Brasil.

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As celebrações estão previstas para as 7h30, às 10h e às 15h30, esta última com a coroação de Nossa Senhora Aparecida. Às 18h, a missa será presidida pelo bispo Dom Carlos José. A data representa uma oportunidade para que os fiéis se reúnam em oração, agradeçam pelas graças recebidas e renovem sua devoção mariana.

Renan que faz parte da paróquia convida a comunidade a participar das celebrações e destaca a importância de envolver toda a família, especialmente as crianças, na transmissão da fé às novas gerações. “Traga os vossos filhos, traga a sua família, para que façamos juntos a consagração a ela, a Mãe de Deus, a Virgem de Aparecida”, convida o seminarista.





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Renan Felipe Macedo de França contou sua história com a Padroeira - Foto: Arquivo Pessoal Renan Felipe Macedo de França contou sua história com a Padroeira - Foto: Arquivo Pessoal







