Paróquia lamenta morte de ministra e catequista

Nesta segunda-feira (24), familiares e amigos se despedem de Eli Aparecida Candiotto Silva, de 70 anos, que morreu em Apucarana. Conforme informações de amigos próximos, ela sofreu recentemente um infarto e um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que agravaram seu estado de saúde. Ela não resistiu e faleceu nesta segunda (24).

A Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, localizada no Jardim Apucarana, lamentou a morte de Eli, que era ministra e catequista, e frequentava a igreja com a família. A morte de Eli gerou grande comoção no Jardim Apucarana, onde ela morava.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório será nesta segunda, das 15 às 17 horas, na capela do Jardim Ponta Grossa, e o sepultamento será no Cemitério Portal do Céu.