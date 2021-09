Da Redação

Paróquia entrega mudas e realiza coleta de óleo usado

Neste sábado (25) a Pastoral do Meio Ambiente da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do João Paulo em Apucarana, realizará a entrega das mudas de cerejeira, hibisco, pitanga, e coqueiro, das 9h às 14h que foram previamente cadastradas no site. As mudas devem ser retiradas na própria Paróquia.

Além da retirada das mudas, acontece também a coleta de óleo de fritura usado.

O coordenador da Pastoral do Meio Ambiente Amauri Henrique Rosina, explicou a importância de fazer o descarte correto desse material altamente poluente. "Cada litro de óleo pode poluir de 10 mil a 1 milhão de litro de água", disse Amauri.

Ao entregar o óleo de fritura usado para a pastoral do meio ambiente, cada pessoa ganhará uma sacola ecológica para incentivar o cuidado com o meio ambiente.