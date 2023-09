Paróquia do João Paulo promove distribuição de mudas; saiba mais

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do João Paulo, em Apucarana, realizará a entrega de mudas de árvores. O cadastro pode ser realizado até a próxima terça-feira (12). Através do LINK. A entrega das mudas acontecerá no dia 16/09 das 9h às 14h no estacionamento da própria paroquia.

Projeto é em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura do município, que está disponibilizando mudas de Cerejeira, Oiti, Hibisco e Quaresmeira. Também terá outras espécies produzida pelo viveiro de mudas da Pastoral do Meio Ambiente.

Este ano a ação promove também a coleta de óleo de fritura usado, pilhas, baterias, lâmpadas, celulares antigos, fones de ouvido e outros objetos eletrônicos. Em seis paroquias de Apucarana, são elas. Paróquia Cristo Rei; Paróquia Imaculado Coração de Maria; Paróquia Nossa Senhora Aparecida; Paróquia Nossa Senhora de Fátima; Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Santuário São José.

Os organizadores orientam que o óleo seja colocado em uma embalagem bem fechada.

Foto por Lis Kato

