Paróquia do João Paulo organiza a 8ª Caminhada Eco Religiosa; confira

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Núcleo Habitacional Papa João Paulo, em Apucarana, está organizando a 8ª Caminhada Ecoreligiosa. O evento acontece no próximo dia 7 de maio, e as inscrições já podem ser feitas, gratuitamente, através do endereço eletrônico (clique aqui).

Paralisada nos anos anteriores devido a pandemia da Covid-19, a Caminhada deste ano terá como tema as vocações, e contará com a presença especial dos seminaristas da Diocese de Apucarana. O percurso será semelhante ao das edições anteriores, com aproximadamente 10 quilômetros.

A programação do evento tem início às 07 horas da manhã, com a celebração da Santa Missa. Às 08 horas será servido um café da manhã para os participantes e, por volta das 08h30, um alongamento está previsto para que a caminhada possa começar.

Durante o percurso, por volta do quilômetro 6, os caminhantes contarão com uma parada, no Recanto Campidelli, para encher as garrafas com água de mina e aproveitar um momento de descanso. O fim do trajeto acontece na diaconia Nossa Senhora Aparecida do Barreiro.

Por volta das 11h20, após a caminhada, será servido um almoço. Os cartões podem ser comprados antecipadamente pelo valor de R$ 35, na secretaria da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Para concluir o evento religioso, o retorno será feito por um ônibus gratuito, até o João Paulo.

A organização frisa que as inscrições devem ser realizadas com antecedência, até o dia 5 de maio, devido a preparação do café da manhã e do retorno dos caminhantes. Mais informações pelo WhatsApp (43) 99860- 0777. Confira os banners da Caminhada Ecoreligiosa:

fonte: Divulgação

fonte: Divulgação





