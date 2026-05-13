Paróquia divulga Festa em Louvor a Santo Antônio de Pádua no Pirapó

A Paróquia de Pirapó realiza nos dias 13 e 14 de junho a Grandiosa Festa em Louvor a Santo Antônio de Pádua, reunindo celebrações religiosas, gastronomia e show de prêmios. O evento é um dos mais tradicionais da região e espera reunir famílias de vários municípios ao longo dos dois dias de programação.

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No sábado (13), a programação inclui venda de sukiyaki, porção de porco, coxinhas, pastel e bebidas. Após a missa, acontece o show de prêmios, com destaque para o sorteio de uma televisão para cartela cheia.



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No domingo (14), será servido o almoço com churrasco no espeto, das 12h às 14h30, ao valor de R$ 110 por cartão, que serve duas pessoas. A organização orienta os participantes a levarem pratos e talheres. Crianças de até sete anos não pagam. Quem adquirir o cartão do almoço com antecedência ganhará uma cartela de bingo para o show de prêmios do domingo, que terá premiações em dinheiro e ocorre após a missa das 18h30.

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Entre as novidades deste ano está o bolo de pote de Santo Antônio com medalhinhas. Os convites já estão sendo vendidos e são limitados.