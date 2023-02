Paróquia de Apucarana recebe relíquia de Santa Dulce; assista

Da Redação

Os devotos da Santa Dulce dos Pobres agora têm um motivo ainda mais especial para visitar a Paróquia Cristo Sacerdote, localizada na Avenida Santos Dumont, na Vila Shangri-La, em Apucarana. A partir do dia 12 de março, uma relíquia, fragmento ósseo do corpo da Santa, será exposta para veneração pública. (Veja a relíquia no vídeo abaixo).

A relíquia ficará permanente na igreja. Uma missa para celebrar Santa Dulce e iniciar a exposição pública será realizada às 15h no dia 12/3. O padre Alexandro Freitas, disse que é um momento de muita alegria para todos da Paróquia Cristo Sacerdote e para Apucarana. "A nossa paróquia quer acolher os devotos de Santa Dulce e que seja a casa de santa Dulce. Como devoto é uma alegria e como pároco é uma alegria ainda maior poder oferecer para tantos devotos que tem carinho pela nossa Santa esse momento. Nós temos que divulgar que é possível ser santo no Brasil. Santa Dulce nos ensina isso, que com toda a dificuldade que temos e com toda a situação que o nosso país passa, é possível viver aqui a santidade é possível aqui responder os apelos de Deus, olhando a necessidade daqueles que estão ao nosso redor", comenta o padre.

De acordo com o religioso, a igreja, que já conta com o Cantinho do Devoto, preparou o altar que vai guardar a relíquia da primeira Santa nascida no Brasil e os devotos agraciados por Ela, ajudaram na elaboração do espaço. "No altar vai ficar em cima a imagem, no centro com vidro protegido e especial a relíquia e embaixo a cópia do certificado de autenticação em latim que comprova que se trata de fragmentos ósseos de santa Dulce. Foi preparado um relicário bonito personalizado, é interessante salientar que o relicário foi um presente de alguém que alcançou uma graça através de Santa Dulce e quis presentear com o relicário. E também o espaço o altar da relíquia onde ela vai ficar é um projeto de uma arquiteta paroquiana nossa, que também é devota e nos deu o projeto de presente. A imagem que está no altar da relíquia também foi através de uma campanha organizada por uma devota que fez com que a gente pudesse ter essa imagem. Então é fruto das graças que os devotos têm recebido de Santa Dulce que tudo isso é possível”, detalha.

Segundo o padre Alexandro, existem relíquias de diferentes graus. A de primeiro grau são partes do corpo como ossos, cabelo, sangue. A de segundo, são objetos de uso pessoal do santo como roupas, terços, crucifixos. A de terceiro, são objetos que apenas eventualmente tocaram o corpo do santo como lenços.

O padre ainda contou que há quase três anos acontece a novena em honra a Santa Dulce, em toda última sexta-feira do mês, e que os devotos vem crescendo. "Pensando no aumento dos devotos conversei com o Bispo e juntos conseguimos uma relíquia de primeiro grau da Santa Dulce para a paróquia. Embora as relíquias não tenham valores comerciais elas não são fáceis de serem adquiridas”.

Veja a entrevista completa com o padre Alexandro:

Por, Lis Kato

