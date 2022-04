Paróquia de Apucarana realiza promoções beneficentes

Da Redação

A Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, localizada no Jardim Apucarana, realiza promoções beneficentes. Uma delas é a venda da colomba pascal no valor de R$ 15. Uma parte do valor arrecadado é revertido para o Serviço Diocesano de Caridade (Sedic) e o restante, ou seja, 40% do lucro fica para as ações realizadas pela igreja.

continua após publicidade .

A outra ação é o sorteio de R$ 40 mil, que será transmitido ao vivo no dia 22 de maio, através das redes sociais das paróquias envolvidas. Para participar é só comprar a cartela, que custa R$ 15 e que está disponível da secretaria da Coração Eucarístico. Toda a renda será revertida para a evangelização, manutenção e conservação das igrejas participantes.

Mais informações através do telefone e WhatsApp: (43) 99832-3082.