Paróquia de Apucarana realiza bênção dos ciclistas em agosto

A igreja fica localizada na Avenida Mato Grosso, no Jardim Apucarana

No dia 21 de agosto, às 8 horas, acontece a 2ª missa em louvor à Nossa Senhora do Ghisallo, a Padroeira dos Ciclistas, na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, sob os cuidados do monsenhor Roberto Carrara, em Apucarana.

A comemoração começa às 7 horas, com um café da manhã, e após a celebração será feita a tradicional bênção dos ciclistas.

A igreja fica localizada na Avenida Mato Grosso, no Jardim Apucarana. É preciso que a confirmação da presença seja feita até o dia 12. O link está no banner ou pelo WhatsApp (43) 99832-3082.

A igreja fica localizada na Avenida Mato Grosso, no Jardim Apucarana

Padroeira dos Ciclistas

Nossa Senhora do Ghisallo é considerada a padroeira dos ciclistas e a gruta será um ponto de apoio, descanso e orações para milhares de apaixonados por pedal que circulam diariamente pela região.

